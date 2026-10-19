Тяжёлая дорога на работу в переполненном общественном транспорте может вызывать эмоциональное истощение, однако сама по себе не свидетельствует о профессиональном выгорании, рассказала психолог и травматерапевт Юлия Полтавская в эфире Радио «Комсомольская правда».