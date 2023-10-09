В конфликте Армении и бакинского режима рано ставить точку — МИД России

МОСКВА (ИА Реалист). Пока рано говорить о завершении конфликта между Арменией и бакинским режимом, заявил в интервью РБК заместитель главы МИД России, курирующий отношения со странами СНГ, Михаил Галузин.
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