На Канарах тоже светит солнце свободы. Но греет оно не всех Деньги ваши, будут нашиИспания страдала и страдает от сепаратизма едва ли не больше всех остальных стран Европы.
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На Канарах тоже светит солнце свободы. Но греет оно не всех Деньги ваши, будут нашиИспания страдала и страдает от сепаратизма едва ли не больше всех остальных стран Европы.
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