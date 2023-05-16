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Постпред Китая в ООН указал на проблемы с основанным на правилах Запада порядком

Постпред Китая в ООН указал на проблемы с основанным на правилах Запада порядком

Мировой порядок, основанный на продвигаемых Западом правилах, имеет определенные проблемы. Об этом сообщил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

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