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Белый дом назвал возможную причину срыва переговоров по СВПД

Белый дом назвал возможную причину срыва переговоров по СВПД

Соединенные Штаты добиваются взаимного возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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