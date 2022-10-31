Штурмовые ночи Спасска. Разгром и эвакуация Земской рати

Штурмовые ночи Спасска. Разгром и эвакуация Земской рати

Спасск красноармейцы штурмовали два дня. Атаки и контратаки сопровождались массированными артиллерийскими обстрелами, которые перепахивали укрепления белогвардейцев.

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