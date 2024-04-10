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Куда унесет Зеленского американский "золотой парашют"

Куда унесет Зеленского американский "золотой парашют"

© AP Photo / Tobias Schwarz Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Антон Трофимов Грядущее наступление российской армии станет переломным моментом спецоперации.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Куда бы не перебирались Зеленский и К°, надеюсь, на каждого из них найдутся Петров и Боширов.
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12 час.

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