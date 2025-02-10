Два человека обгорели на пожаре дома в Калуге

Силами МЧС спасены четыре человека. Двое из них с серьезными ожогами госпитализированы в больницу скорой медпомощиДва человека получили серьезные ожоги на пожаре дома в районе Нефтебаза Калуги в воскресенье, 9 февраля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.