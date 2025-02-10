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Калужские новости

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Два человека обгорели на пожаре дома в Калуге

Два человека обгорели на пожаре дома в Калуге

Силами МЧС спасены четыре человека. Двое из них с серьезными ожогами госпитализированы в больницу скорой медпомощиДва человека получили серьезные ожоги на пожаре дома в районе Нефтебаза Калуги в воскресенье, 9 февраля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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