28 мурманчан оштрафованы за выгул собак без поводка или без сопровождения

МУРМАНСК, 9 июля, ФедералПресс. В Мурманской области 28 владельцев собак были оштрафованы на общую сумму более 130 тысяч рублей за выгул питомцев без поводка и без сопровождения, сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области.