28 мурманчан оштрафованы за выгул собак без поводка или без сопровождения

МУРМАНСК, 9 июля, ФедералПресс. В Мурманской области 28 владельцев собак были оштрафованы на общую сумму более 130 тысяч рублей за выгул питомцев без поводка и без сопровождения, сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области.
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