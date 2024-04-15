В суд поступили жалобы на приговор террористке, получившей самое жесткое наказание в РФ

Апелляционный военный суд в ЗАТО Власиха (Московская область) принял жалобы защиты Дарьи Треповой* (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом), осужденной за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, и спрятавшего ее Дмитрия Касинцева.