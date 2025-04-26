Поисковики ищут родных ефрейтора Александра Яковлева, погибшего в 1943-м

Имя бойца Красной Армии Александра Яковлевича Яковлева, останки которого были найдены в Ленинградской области в ходе поисковой экспедиции «Вороново-2025», удалось прочитать по медальону, сообщает пресс-служба МОО «Вологодское объединение поисковиков» 26 апреля в соцсети «ВКонтакте».