Поисковики ищут родных ефрейтора Александра Яковлева, погибшего в 1943-м

Имя бойца Красной Армии Александра Яковлевича Яковлева, останки которого были найдены в Ленинградской области в ходе поисковой экспедиции «Вороново-2025», удалось прочитать по медальону, сообщает пресс-служба МОО «Вологодское объединение поисковиков» 26 апреля в соцсети «ВКонтакте».
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