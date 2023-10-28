В США указали на преимущество России в конфликте на Украине

Президент РФ Владимир Путин знает, что конфликт на Украине складывается в пользу России. На это указала бывший директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в беседе с журналом Foreign Policy 27 октября.
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