Убежище "Закусочное"

Подземные сооружения Москвы скрывают много секретов, тайн и просто интересных вещей. В этот раз речь пойдет о редком представителе довоенных убежищ 30-х годов, внутри которого нас встретила коллекция мертвой рыбы.
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