Сотрудники МВД России пресекли деятельность четырех подпольных типографий, в которых печатались контрафактные учебники

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой занимались производством, хранением и сбытом контрафактной учебной литературы.
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