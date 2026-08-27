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Происшествия

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Сотрудники МВД России пресекли деятельность четырех подпольных типографий, в которых печатались контрафактные учебники

Сотрудники МВД России пресекли деятельность четырех подпольных типографий, в которых печатались контрафактные учебники

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой занимались производством, хранением и сбытом контрафактной учебной литературы.

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