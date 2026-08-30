Россияне сократили поездки на личных авто из-за топливного кризиса

Дефицит бензина и рост цен заставили автомобилистов пересмотреть свои привычки: по данным опроса аналитического агентства «Автостат», 36% водителей сократили количество поездок на личных автомобилях.
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