Что принесет любовная Венера в Водолее каждому знаку до 3 января 2024 года Алёна ЮрьеваС 7 декабря 2024 года Венера, планета любви, гармонии и красоты, вступила в знак Водолея – знак, известный своей склонностью к независимости, креативности и нестандартному взгляду на жизнь.