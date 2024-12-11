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Что принесет любовная Венера в Водолее каждому знаку до 3 января 2024 года

Что принесет любовная Венера в Водолее каждому знаку до 3 января 2024 года

Что принесет любовная Венера в Водолее каждому знаку до 3 января 2024 года Алёна ЮрьеваС 7 декабря 2024 года Венера, планета любви, гармонии и красоты, вступила в знак Водолея – знак, известный своей склонностью к независимости, креативности и нестандартному взгляду на жизнь.

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