Актер Стивен Сигал вызвался наладить отношения Японии и России

ПОЛИТРОССИЯПолитикаАктер Стивен Сигал вызвался наладить отношения Японии и РоссииГолливудский актер Стивен Сигал считает, что ему удастся нормализовать отношения между Токио и Москвой.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRRRusik RusikПока Япония окупированая Америкой, никакой сигал ничего не сможет сделать. Пусть этот сигал выведет американские, то есть свои войска. Миротворец хреново.Kkrogintowтак "свои" или "американские? - Стивен Сигал гражданин России!!!Комментировать
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