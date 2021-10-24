ПОЛИТРОССИЯ

7 926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • krogintow
    так "свои" или "американские? - Стивен Сигал гражданин России!!!Актер Стивен Сига...
  • Rusik Rusik
    Пока Япония окупированая Америкой, никакой сигал ничего не сможет сделать. Пусть этот сигал выведет американские, то ...Актер Стивен Сига...
  • Сергей Тычкин
    Какая - то плюгавая самопровозглашённая республика плюёт на страну, которая может её просто уничтожить экономически -...Захарова решитель...

Актер Стивен Сигал вызвался наладить отношения Японии и России

Актер Стивен Сигал вызвался наладить отношения Японии и России

Голливудский актер Стивен Сигал считает, что ему удастся нормализовать отношения между Токио и Москвой.

Вернуться к статье
2
Обсудить
Rusik Rusik
Пока Япония окупированая Америкой, никакой сигал ничего не сможет сделать. Пусть этот сигал выведет американские, то есть свои войска. Миротворец хреново.
krogintow
так "свои" или "американские? - Стивен Сигал гражданин России!!!

Картина дня

наверх