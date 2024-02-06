10 монстров из старых фильмов

Вполне возможно, что эти существа и пугали современников, тут уж мало у кого можно спросить, и всё же перечисленные картины канули в небытие и известны сегодня исключительно забавным ретродизайном своих персонажей.
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