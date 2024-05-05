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Сын британского фронтовика приехал в Москву на репетицию парада Победы

Сын британского фронтовика приехал в Москву на репетицию парада Победы

Сын участника Второй мировой войны британец Дэвид Броуз рассказал, что приехал в Москву специально на генеральную репетицию Парада Победы, которая состоялась на Красной площади в Москве, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

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