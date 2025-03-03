Kan: Израиль возобновит боевые действия при отказе ХАМАС освободить заложников

REUTERS/Hatem Khaled/ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может возобновить военные действия в случае отказа палестинского движения ХАМАС от освобождения заложников и продления первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает телекомпания Kan.
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