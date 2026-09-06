Российские силы ПВО за день сбили 29 украинских БПЛА над шестью регионами

Российские средства противовоздушной обороны за день 6 сентября уничтожили 29 украинских БПЛА, которые были направлены на объекты в регионах РФ, сообщили в Минобороны страны.
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