Дубль Левандовски помог «Баварии» завоевать Суперкубок Германии

Мюнхенская «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча прошла во вторник, 17 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей со счетом 3:1, пишет «Спорт-Экспресс».