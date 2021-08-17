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Дубль Левандовски помог «Баварии» завоевать Суперкубок Германии

Дубль Левандовски помог «Баварии» завоевать Суперкубок Германии

Мюнхенская «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча прошла во вторник, 17 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей со счетом 3:1, пишет «Спорт-Экспресс».

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