Десятки людей повисли вниз головой на аттракционе в Магнитогорске

Жутковатый инцидент произошел сегодня в парке возле Центральной городской ярмарки. Огромная качалка уже набрала скорость и вдруг встала колом, резко и внезапно, как раз, когда отдыхающие находились почти в верхней точке, вниз головой.
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