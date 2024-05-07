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В челябинской деревне находят задушенных и обескровленных кур

В челябинской деревне находят задушенных и обескровленных кур

Местные не могут поймать убийцу и теряются в догадках: собаки, инопланетяне или хорьки.Загадочное уничтожение кур: в частном секторе города Миасс Челябинской области местные жители жалуются на то, что некие животные убивают невинную домашнюю птицу.

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