В челябинской деревне находят задушенных и обескровленных кур

Местные не могут поймать убийцу и теряются в догадках: собаки, инопланетяне или хорьки.Загадочное уничтожение кур: в частном секторе города Миасс Челябинской области местные жители жалуются на то, что некие животные убивают невинную домашнюю птицу.
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