«Война отчаяния»: в Швеции объяснили, почему ВСУ перешли к откровенному террору

Российские войска сейчас очень сильны и наступают по всему фронту. Об этом говорится в публикации шведского телеканала SwebbTV.
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