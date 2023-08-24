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Сосредотачивающийся Кирпич

Сосредотачивающийся Кирпич

Доброй ночи, Империя. Ну вот и дождались - саммит БРИКС в Йоханесбурге начал свою работу. С этого дня расхожее выражение "морда кирпичом" приобретает абсолютно другую окраску, но для нас сейчас важно понимание того, куда идет мир с новым политическим (а в будущем, скорее всего, и военно-политическим) блоком.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
...а Казахстана в БРИКСе и не было никогда......Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР..........
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16 час.
НП
Наталья Павлова
Гавайи сгорели в поддержку Украины? Пусть бы Байден сгорел в поддержку Гавайев!
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фарид сабиров
Мочи америкашек по всему миру.
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