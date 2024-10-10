ОБТ ПК-версии экшена Aether Gazer от авторов Azur Lane стартует 15 октября Разработчики...

ОБТ ПК-версии экшена Aether Gazer от авторов Azur Lane стартует 15 октябряРазработчики трехмерного экшена Aether Gazer из Yostar сообщили о том, что ПК-версия их проекта скоро будет доступна для открытого бета-тестирования.
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