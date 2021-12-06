В Воронежской области завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в истязании пасынка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Воронежа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.
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