Как в России делают системы ESC: сходил на завод «Итэлма» в Костроме и все увидел

2023 год оказался насыщенным событиями в жизни завода «Пегас» — площадки НПП «Итэлма» в Костроме. Предприятие весь минувший год расширяло номенклатуру выпускаемых изделий и запускало новые производственные мощности.
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