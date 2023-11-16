MICHAEL NITZSCHKE/GLOBALLOOKPRESS ШКОЛЫ РОССИИ БЕЗ СМАРТФОНОВ. ЧТО НЕ ТАК В НОВОМ ЗАКОНЕ? Гаджеты в школе – норма или зло? Как современные технологии влияют на развитие подрастающего поколения, почему в Америке так много детей-аутистов и как защитить своих детей от опасного контента? Об этом сегодня говорим с экспертами Виталием Вышварцевым и Андреем Цыгановым в программе "Мы в курсе".