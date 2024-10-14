В Калифорнии заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

ФБР не считает, что задержанный собирался убивать кандидата в президентыНа предвыборном митинге кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в Калифорнии полицейские задержали мужчину с оружием.
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