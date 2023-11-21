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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брат Абдулманапа Нурмагомедова: «В молодости он иногда проигрывал, но никогда не переживал»

«Помню, он боролся на чемпионате Дагестана, на первенстве Кизилюртовского района, на турнире на призы Али Мусаева, – мы вместе с ним были часто.

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