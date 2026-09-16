Курганец вышел на связь с приставами после угрозы стать без вести пропавшим

В Кургане мужчина был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов после того, как судебные приставы предупредили его о возможном признании безвестно отсутствующим.
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