В СМИ раскрыли, как Путин подловил Блинкена

Использованы материалы: Global Look Press/Sina Schuldt/dpa, Kremlin Pool Владимир Путин мастерски подловил государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена после его заявления о бегстве прадеда из России в 1904 году, пишет турецкое издание dikGAZETE.
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