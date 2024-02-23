В СМИ раскрыли, как Путин подловил Блинкена

Использованы материалы: Global Look Press/Sina Schuldt/dpa, Kremlin Pool Владимир Путин мастерски подловил государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена после его заявления о бегстве прадеда из России в 1904 году, пишет турецкое издание dikGAZETE.