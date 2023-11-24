«Сбер» выпустил Kandinsky версии 3.0. Теперь модель лучше понимает текстовые запросы

«Сбер» разработал новую версию генеративной модели Kandinsky 3.0, которая умеет создавать еще более фотореалистичные изображения и генерировать художественные картиныКак сообщает пресс-служба «Сбера», модель работает с запросами из широкого списка тем и лучше предыдущих версий знает элементы отечественного культурного кода.