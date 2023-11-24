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«Сбер» выпустил Kandinsky версии 3.0. Теперь модель лучше понимает текстовые запросы

«Сбер» выпустил Kandinsky версии 3.0. Теперь модель лучше понимает текстовые запросы

«Сбер» разработал новую версию генеративной модели Kandinsky 3.0, которая умеет создавать еще более фотореалистичные изображения и генерировать художественные картиныКак сообщает пресс-служба «Сбера», модель работает с запросами из широкого списка тем и лучше предыдущих версий знает элементы отечественного культурного кода.

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