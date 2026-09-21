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President Fujimori vows 'strong decisions' against crime in Peru

Peru President Keiko Fujimori vowed "strong decisions" to confront criminal organizations challenging state authority after a journalist was slain.

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