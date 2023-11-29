В Ленобласти задержали пару молдаван, которые похищали драгоценности из таунхаусов

У задержанных были обнаружены и изъяты 13 пар наручных часов и 60 флаконов туалетной воды. Полицейские задержали в Ломоносовском районе Ленинградской области двоих уроженцев Молдавии 41 и 42 лет по подозрению в серии краж.
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