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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Зеленский оскорбил главу ООН из-за визита в Россию

24 октября день ООН во всем мире, а не где-то в Казани, утверждает глава киевского режима. Украинский лидер Владимир Зеленский резко осудил генсека ООН Антонио Гутерриша за то, что он в международный день организации находился на саммите БРИКС в Казани, а не в Латвии, где собрались главные критики России.

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