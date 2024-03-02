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Звезда российской эстрады рассказала о восстановлении после ДТП

Звезда российской эстрады рассказала о восстановлении после ДТП

Лада Дэнс занялась реабилитацией после ДТП еще на больничной койке После ДТП, произошедшего 5 августа 2023 года в подмосковном Подольске, певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) занялась реабилитацией еще на больничной койке.

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