Звезда российской эстрады рассказала о восстановлении после ДТП

Лада Дэнс занялась реабилитацией после ДТП еще на больничной койке После ДТП, произошедшего 5 августа 2023 года в подмосковном Подольске, певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) занялась реабилитацией еще на больничной койке.