"Элиты" нужно заменить, изрядно перетряхнув их, как это сделали в Белоруссии и Китае - у Сатановского большие претензии к властям

Вчера 1,2K прочитали Наше руководство давно должно было понять: в случае нахождения среди властей лишь элит – с наибольшей вероятностью произойдёт регресс и деградация всего, что есть в государстве.
Популярные статьи
- Теперь понятно почему пенсионерам не хватает денег на индексации пенсии.Москалькова не выдержала и доложила Путину что ПФР это настоящее ОПГ
- ЭЛИТА США БУРЛИТ: "ПУТИН АБСОЛЮТНО ОПОЗОРИЛ НАТО"
- "Почему предателям уделяется столько внимания, а мнение народа не хотят видеть?". Симоньян раскритиковала власть
Свежие комментарии