МОЯ СТРАНА

6 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Что то оччень похоже на гонево очередных нытиков - типа стали для отличного оружия-бронетехники-ВКС мы можем производ...Без Иосифа Сталин...
  • Лев Добрый
    Ну правильно, криминал надо кормить, иначе кто будет выводить народные бабки за бугор. Не хочет наш президент брать п...Роскошь: 140 милл...
  • Alexandr Paval
    Пока есть силы работать - подрабатываю. На пенсию 12500 долго не проживешь Стаж 33 года, зачли подтвержденных 23. Как...Теперь понятно по...

"Элиты" нужно заменить, изрядно перетряхнув их, как это сделали в Белоруссии и Китае - у Сатановского большие претензии к властям

"Элиты" нужно заменить, изрядно перетряхнув их, как это сделали в Белоруссии и Китае - у Сатановского большие претензии к властям

Вчера 1,2K прочитали Наше руководство давно должно было понять: в случае нахождения среди властей лишь элит – с наибольшей вероятностью произойдёт регресс и деградация всего, что есть в государстве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх