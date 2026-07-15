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Живая Кубань

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На Кубани полицейские накрыли подпольный склад топлива на АЗС

На Кубани полицейские накрыли подпольный склад топлива на АЗС

На Кубани полицейские накрыли подпольный склад топлива на АЗСВ станице Динской полицейские раскрыли схему нелегальной торговли дизельным топливом на одной из автозаправочных станций района.

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