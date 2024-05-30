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Выплаты за классное руководство увеличат в Забайкалье

Выплаты за классное руководство увеличат в Забайкалье

Депутаты поддержали законопроект, который предусматривает увеличение выплат за классное руководство. Это изменение коснется населённых пунктов с численностью населения менее 100 тысяч человек, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

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