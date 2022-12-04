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Пушков назвал «три кита» либеральных сетевых платформ

Пушков назвал «три кита» либеральных сетевых платформ

Фейки, замалчивание, цензура — вот «три кита» глобальных сетевых платформ, таких как Twitter, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 3 декабря в своем Telegram-канале.

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