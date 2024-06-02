Спецборт МЧС России доставил пятерых пациентов из Грозного в Нижний Новгород

Спецборт МЧС России доставил из Грозного в Нижний Новгород на лечение 5 человек. Женщина и четверо детей получили ожоги на пожаре в многоквартирном доме Грозного 30 мая, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
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