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Глава Чили Борич призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе

Глава Чили Борич призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе

Чилийский лидер Габриэль Борич сообщил о необходимости провести срочные реформы в Организации Объединенных Наций после того, как Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

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