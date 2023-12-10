Глава Чили Борич призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе

Чилийский лидер Габриэль Борич сообщил о необходимости провести срочные реформы в Организации Объединенных Наций после того, как Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.
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