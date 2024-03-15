Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Это из области "калоши - самые лучшие в СССР!" Хотелось бы знать, кто там такой "вумный" - такие позорные статьи пишу...Путин обвинил ССС...
  • Владимир Карпов
    Сейчас, например, соцобеспечение пенсионеров - чисто символическое !!! Выжали все соки - и бросили на произвол судьбы...Путин обвинил ССС...
  • Е Пронина
    ну, если в ссср соцподдержка слабенькая, то в рф чисто капиталистическая))Путин обвинил ССС...

Пашинян вздумал «красные линии» чертить для России: пора Армении на выход из ЕАЭС, и пусть Запад их кормит

Пашинян вздумал «красные линии» чертить для России: пора Армении на выход из ЕАЭС, и пусть Запад их кормит

Пашинян начал диктовать условия: при каких условиях он выйдет из ОДКБ, при каких останется… Как он заявил: «Где, по мнению наших коллег из ОДКБ, находится суверенная территория Армении и где её зона ответственности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх