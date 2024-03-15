Пашинян вздумал «красные линии» чертить для России: пора Армении на выход из ЕАЭС, и пусть Запад их кормит

Пашинян начал диктовать условия: при каких условиях он выйдет из ОДКБ, при каких останется… Как он заявил: «Где, по мнению наших коллег из ОДКБ, находится суверенная территория Армении и где её зона ответственности.
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