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Трамп готовится объявить о введении крупнейших импортных пошлин

Трамп готовится объявить о введении крупнейших импортных пошлин

Последствия могут быть серьёзными не только для США, но и для всего мираПрезидент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, планирует объявить о введении масштабных импортных пошлин в ответ на ограничения со стороны торговых партнёров Вашингтона.

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