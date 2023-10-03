Полковник бундесвера Рихтер: Украина потеряет человеческие ресурсы

Научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной полковник ФРГ Вольфганг Рихтер заявил, что большой проблемой для Украины является угроза потери человеческих ресурсов, а не возможное уменьшение военной поддержки.
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