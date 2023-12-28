Украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

В зоне спецоперации свой первый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ) приняли бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который был сформирован из бывших украинских военнослужащих в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии