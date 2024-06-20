Фермеры опасаются, что останутся без субсидий

Ассоциация Forța Fermierilor обратилась с открытым письмом к Правительству Республики Молдова, в котором выражает обеспокоенность тем, что значительная часть микро-, малых и средних фермеров останется без субсидий по заявкам, поданным в 2023 году.
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